В Москве есть запрос на конструктивные отношения с Сеулом, заявил Косачев

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В России есть общественный запрос на конструктивные отношения с Южной Кореей, сказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, выразив надежду на ответную реакцию Сеула.

Косачев выступил на форуме гражданских обществ "Диалог Россия – Республика Корея". Форум проходит в рамках государственного визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Россию.

"Нет сомнений, что сейчас общественный запрос в России на максимально конструктивные отношения с Южной Кореей выражен отчетливо, надеюсь, что такой же существует и в Республике Корея по отношению к России", — заявил Косачев.

Сенатор обратил особое внимание на необходимость "дальнейшей активизации межпарламентских контактов, в том числе по линии Совета Федерации и Национального собрания Республики Корея".

Косачев также отметил востребованность формата общественных форумов, которые, по его мнению, качественно дополняют формат переговоров на высшем уровне, в частности проходящую сегодня встречу лидеров России и Южной Кореи.