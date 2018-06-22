Россия выступает за нормализацию на Корейской полуострове, заявил Путин

Владимир Путин во время беседы с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. 22 июня 2018

Владимир Путин во время беседы с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. 22 июня 2018

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия заинтересована в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, будет принимать посильное участие в решении спорных вопросов, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"Уважаемый господин президент, вы знаете, что Россия всегда выступала за нормализацию на Корейском полуострове, всегда вносила и намерена вносить и дальше свой вклад посильный в урегулирование всех спорных вопросов. Уверен, что и эта тема будет предметом наших сегодняшних переговоров", — сказал российский лидер.

Президент Южной Кореи в четверг прибыл с трехдневным государственным визитом в Россию по приглашению Путина.