Путин освободил Бедрицкого от должности советника президента по климату

© РИА Новости / Александр Натрускин Перейти в фотобанк Путин переназначил Кузнецову уполномоченным по правам ребенка Президент России Владимир Путин освободил Александра Бедрицкого от должности советника президента по климату.

"Освободить Бедрицкого Александра Ивановича от должности советника президента Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в указе президента, текст которого распространила пресс-служба Кремля.