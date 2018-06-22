Глава Минвостокразвития не исключил изменений в структуре министерства

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава министерства по развитию Дальнего Востока России Александр Козлов сообщил в интервью РИА Новости, что в перспективе возможны изменения в структуре министерства, которые будут связаны с конкретизацией списка задач, поставленных перед Минвостокразвития.

Ранее распоряжением правительства РФ освобождены от должностей по собственному желанию первый замглавы Минвостокразвития России Александр Осипов и курирующий социальное направление заместитель министра Сергей Качаев.

"Возможны не только кадровые перестановки, но и изменения в структуре министерства", — сказал Козлов.

"Если говорить на конкретном примере, рассматривая вопрос выделения "единой субсидии", то это значительные средства, которые выделяются регионам через Министерство по развитию Дальнего Востока, соответственно добавляется работа для наших финансистов, также требуется контроль за этими деньгами, то есть все это повлечет изменения организационно-штатных мероприятий, определенных изменений, которые помогут усилить эти службы. Все структурные изменения будут зависеть от задач, которые стоят перед министерством", — пояснил министр.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.