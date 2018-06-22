Козлов не исключил, что возглавит межправкомиссию Россия - КНДР

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Новый глава Минвостокразвития России Александр Козлов, сообщил в интервью РИА Новости, что может сменить Александра Галушку на посту сопредседателя межправительственной комиссии Россия — КНДР.

Прежний глава Минвостокразвития Галушка занимал пост сопредседателя межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР.

"В ближайшее время ожидается соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации о смене сопредседателя с российской стороны. Вероятно, эта должность будет сохранена за мной. Ждем решений. Если таковое будет принято, будем работать", — сказал Козлов.

"Очередное заседание МПК должно пройти в Москве в 2019 году. Даты будут определяться дополнительно", — добавил он.