ОП получила право назначать наблюдателей на выборы всех уровней

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия Общественной палаты РФ и общественных палат регионов в части назначения наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов всех уровней.

Закон устанавливает возможность расширить полномочия Общественной палаты Российской Федерации, общественных палат субъектов Российской Федерации в части назначения наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

При этом общественные палаты субъектов вправе назначать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта России.

Также уточняется порядок получения органами местного самоуправления сведений о государственной регистрации смерти и о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти для учета избирателей, участников референдума.

Принятие закона обеспечит создание дополнительных гарантий для реализации избирательных прав граждан, считают авторы инициативы.