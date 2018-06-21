Сенатор от Забайкалья Жиряков может сохранить пост

ЧИТА, 21 июн — РИА Новости. Член Совета Федерации от Забайкальского края Степан Жиряков может сохранить пост в случае попадания в региональный парламент по итогам выборов, сообщили РИА Новости в местном отделении "Единой России".
Выборы в заксобрание Забайкальского края пройдут в единый день голосования 9 сентября. После этого вновь избранный региональный парламент получит право сменить своего представителя в Совете Федерации. Представителем от заксобрания может быть только избранный депутат заксобрания, получивший большинство голосов коллег.
Степан Жиряков родился 2 марта 1948 года в посёлке Первомайский Шилкинского района. Окончил два факультета Иркутского политехнического института (1972, 1983), работал на руководящих должностях на различных предприятиях горнодобывающей отрасли. Был депутатом Читинского областного Совета, депутатом регионального парламента нескольких созывов, спикером, секретарём политсовета Забайкальского регионального отделения ВПП "Единая Россия".
В декабре 2011 года избран депутатом Госдумы по краевому списку партии "Единая Россия", но переуступил свой мандат народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ стал осенью 2013 года после выборов в заксобрание второго созыва.