Сенатор от Забайкалья Жиряков может сохранить пост

ЧИТА, 21 июн — РИА Новости. Член Совета Федерации от Забайкальского края Степан Жиряков может сохранить пост в случае попадания в региональный парламент по итогам выборов, сообщили РИА Новости в местном отделении "Единой России".

"Сенатор прошёл региональную процедуру праймериз по Могойтуйскому избирательному округу, с огромной долей вероятности учредительная партийная конференция, назначенная на 3 июля, выдвинет его в кандидаты в Законодательное собрание края", — уточнил собеседник агентства.

Выборы в заксобрание Забайкальского края пройдут в единый день голосования 9 сентября. После этого вновь избранный региональный парламент получит право сменить своего представителя в Совете Федерации. Представителем от заксобрания может быть только избранный депутат заксобрания, получивший большинство голосов коллег.

Степан Жиряков родился 2 марта 1948 года в посёлке Пер­во­май­ский Шил­кин­ско­го района. Окончил два фа­куль­те­та Иркут­ско­го по­литех­ни­чес­ко­го ин­сти­тута (1972, 1983), работал на руководящих должностях на различных предприятиях горнодобывающей отрасли. Был де­пута­том Читин­ско­го об­лас­тно­го Совета, де­пута­том регионального парламента нескольких созывов, спикером, сек­ре­тарём по­лит­со­вета Забай­каль­ско­го ре­ги­ональ­но­го от­де­ления ВПП "Единая Россия".

В декабре 2011 года избран депутатом Госдумы по краевому списку партии "Единая Россия", но переуступил свой мандат народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ стал осенью 2013 года после выборов в заксобрание второго созыва.