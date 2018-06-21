Борисов сменил Рогозина в комиссии по ВТС

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов сменил генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с другими государствами, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, из состава комиссии вышли бывший помощник президента России Владимир Кожин, занимавший пост ее секретаря, и замминистра обороны России Александр Фомин, который был заместителем секретаря комиссии.

Секретарем комиссии по ВТС назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков, его заместителем — директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.