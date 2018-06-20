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Политика

"Яблоко" вновь не определилось с кандидатом на выборы мэра Москвы

22:4520.06.2018
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкРуководитель фракции партии Яблоко Григорий Явлинский. Архивное фотоРуководитель фракции партии Яблоко Григорий Явлинский. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Партия "Яблоко" вновь не определила своего кандидата для выдвижения на выборы мэра Москвы, на этот раз из-за отсутствия кворума на общем собрании столичного отделения, где партийцы в среду должны были тайным голосованием выбрать одну из двух кандидатур.

Здание Мэрии Москвы и памятник Юрию Долгорукому. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Бюро партии "Яблоко" выдвинуло кандидата на пост мэра Москвы
На статус кандидата от партии претендовали председатель московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин и глава столичного муниципального округа "Гагаринский" Елена Русакова.

Федеральное бюро не так давно зарегистрировало почти две сотни новых членов московского отделения, общее их число на данный момент составляет 729 человек, пояснили РИА Новости в пресс-службе партии. Таким образом, кворум для принятия решений на собрании — 365 человек.

Спустя 2,5 часа после начала собрания количество участников не достигло этой цифры, руководством регионального отделения было принято решение продлить регистрацию до 21.00. Однако и к этому моменту кворум собрать не удалось. Теперь региональному совету отделения предстоит назначить новую дату конференции по выдвижению кандидата в мэры.

"Кворум не собрался. На 21 час на общем собрании зарегистрировались 275 участников из 365 необходимых для принятия решений. Тем не менее решено провести справочное голосование по кандидатурам Митрохина и Русаковой", — сообщила пресс-служба партии.

Голосование на выборах. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Победитель праймериз "Яблока" отказался от участия в выборах мэра Москвы
Как пояснили агентству в пресс-службе, такое справочное голосование не имеет никакой юридической силы, а проводится для того, чтобы собравшиеся участники смогли высказать свое мнение.

Это была уже вторая попытка "Яблока" определиться с кандидатурой на предстоящие в столице выборы. На прошедшей 8 июня конференции московское отделение так и не смогло выдвинуть своего кандидата на пост мэра столицы. Прения по теме ушли глубоко за полночь, в свою очередь один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что для развития партии полезно выставить своего кандидата на выборы мэра Москвы, но если этого не произойдет, это не станет трагедией.

Победителем праймериз "Яблока", завершившихся в начале июня, стал глава Тверского района Москвы Яков Якубович, однако он после подведения итогов второго тура предварительного голосования отказался от участия в выборах мэра столицы в пользу Митрохина, ставшего вторым.

Несмотря на то, что Митрохин направил в исполком федерального бюро партии "Яблоко" обращение о намерении стать кандидатом, его кандидатура на собрании 8 июня не была согласована, "поскольку он неоднократно публично давал праймериз негативную оценку и высказывал в адрес руководства партии необоснованные обвинения", сообщила ранее пресс-служба "Яблока".

Мэрия Москвы. Архивное фото
© Андрей Волков
Не менее восьми кандидатов хотят побороться за кресло мэра Москвы
Исполком согласовал кандидатуру главы Гагаринского района Москвы Елены Русаковой, однако это решение не подтвердила конференция московского отделения партии.

По данным партии, Русакова заняла четвертое место в первом туре праймериз партии "Яблоко" (13,31%). На муниципальных выборах в 2017 году ей и ее команде удалось выиграть в Гагаринском районе Москвы 12 депутатских мест из 12. Сама Русакова стала главой муниципального округа Гагаринский.

В сообщении пресс-службы также указано, что "на собрании звучали свидетельства того, что членов партии отговаривали приходить на собрание, чтобы сорвать кворум".

"Федеральное руководство партии намерено разобраться в этой ситуации и принять необходимые организационные меры", — проинформировала пресс-служба "Яблока".

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