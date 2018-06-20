Президент Сенегала выразил заинтересованность в сотрудничестве с Россией

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Сенегала Маки Салл на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что страна заинтересована в сотрудничестве с Россией, нужно расширять взаимодействие, в частности, в вопросе технологий освоения месторождений.

"Сенегал сейчас стоит на перепутье. Мы открыты к новым партнерствам. Помимо наших традиционных партнеров — Франции и США, мы заинтересованы в сотрудничестве с Китаем, Турцией и Россией, конечно. Мы считаем, что Россия имеет очень важное место", — сказал он на встрече в Кремле.

"Считаю, что нам нужно расширить рамки взаимодействия… мы хотели бы, чтобы Россия оказывала нам содействие, например, в оценке наших ресурсов, а также в полноценном овладении технологий освоения наших месторождений", — добавил президент Сенегала.