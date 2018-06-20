Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц двух кандидатов в мэры Москвы

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц у двух кандидатов в мэры Москвы, соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии в среду.
"В Мосгоризбирком поступило заявление от Александра Милованкина о регистрации доверенных лиц в количестве трех человек", — сказала член МГИК Рима Кузнецова.
Аналогичное заявление поступило от кандидата Антона Тарасова, который просит зарегистрировать двух лиц.
Предложение было единогласно поддержано.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин и ряд других.
Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.