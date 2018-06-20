Медведев встретился с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александром Уссом, сообщается на сайте кабмина. Ранее сообщалось, что Усс избран кандидатом от партии "Единая Россия" для участия в выборах главы региона, которые состоятся 9 сентября.

"Дмитрий Медведев встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александром Уссом", — говорится в сообщении.

Губернатор региона Виктор Толоконский объявил о своей отставке 27 сентября 2017 года на внеплановом совещании с кабмином и депутатами. Президент РФ Владимир Путин 29 сентября освободил его от должности, назначив председателя законодательного собрания края Александра Усса врио главы Красноярского края. Вскоре после назначения Усс заявил, что будет баллотироваться на предстоящих выборах губернатора региона. Выборы губернатора края состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Александр Усс ("Единая Россия") бессменно руководил краевым парламентом с 1998 года.