Шесть действующих глав регионов уже подали документы на очередные выборы

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Более 40 кандидатов в настоящий момент выдвинуты на предстоящие губернаторские выборы, в том числе документы по выдвижению в соответствующие избиркомы уже подали шесть действующих глав регионов, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Уже 46 кандидатов мы имеем на должности высших должностных лиц, среди которых 6 действующих руководителей регионов представили документы о своем выдвижении в соответствующие региональные избирательные комиссии", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Единый день голосования пройдет в России 9 сентября.