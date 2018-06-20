Шесть действующих глав регионов уже подали документы на очередные выборы

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Более 40 кандидатов в настоящий момент выдвинуты на предстоящие губернаторские выборы, в том числе документы по выдвижению в соответствующие избиркомы уже подали шесть действующих глав регионов, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

В этом году в единый день голосования состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации, дополнительные выборы депутатов Госдумы в семи одномандатных округах; одновременно пройдут около 6 тысяч избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

"Уже 46 кандидатов мы имеем на должности высших должностных лиц, среди которых 6 действующих руководителей регионов представили документы о своем выдвижении в соответствующие региональные избирательные комиссии", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Единый день голосования пройдет в России 9 сентября.