Совфед ратифицировал договор с Туркменией о стратегическом партнерстве

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в среду договор с Туркменией о стратегическом партнерстве.

Документ был подписан в Ашхабаде 2 октября 2017 года. Он предусматривает, что стратегическое партнерство сторон нацелено на расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах; на создание благоприятных условий для обеспечения взаимной безопасности; противодействие глобальным угрозам и вызовам; укрепление региональной стабильности.

Документ устанавливает долгосрочные стабильные отношения стратегического партнерства РФ и Туркмении, базирующиеся на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования и взаимного доверия.

В соответствии с договором, стороны расширяют и углубляют сотрудничество в борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма, различными формами транснациональной организованной преступности, коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия, контрабандой и незаконным вывозом культурных ценностей, другими проявлениями новых угроз и вызовов безопасности.