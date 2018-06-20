Совфед ратифицировал договор с Туркменией о стратегическом партнерстве

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в среду договор с Туркменией о стратегическом партнерстве.
Документ устанавливает долгосрочные стабильные отношения стратегического партнерства РФ и Туркмении, базирующиеся на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования и взаимного доверия.
В соответствии с договором, стороны расширяют и углубляют сотрудничество в борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма, различными формами транснациональной организованной преступности, коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия, контрабандой и незаконным вывозом культурных ценностей, другими проявлениями новых угроз и вызовов безопасности.