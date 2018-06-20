Песков рассказал о работе Москальковой и Денисовой над списком осужденных

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Уполномоченные по правам человека на Украине и в России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова верифицируют списки осужденных, которых будут посещать; график таких встреч — это нелегкий процесс, но работа в этом направлении ведется, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дело здесь не в администрации, а все-таки речь идет о том, что был контакт двух президентов. Это является основным моментом. Идет верификация списков. Кроме того, насколько нам известно, омбудсмены обсуждают, как они будут посещать — синхронно, не синхронно, одновременно. Эти обсуждения приводят к тому, что время затягивается. Кроме того, там были накладки с перемещениями из-за походных условий. Украинская коллега не могла вылететь. В общем, этот процесс достаточно нелегкий, но работа по нему ведется", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему по-прежнему не состоялось посещение осужденных в России украинцев и кто принимает такое решение в администрации российского президента.

Ранее Денисова в своем письме к Москальковой перечислила четырех украинцев, которых хочет в первую очередь посетить в РФ в рамках взаимных визитов к заключенным. В частности, украинский омбудсмен выразила обеспокоенность состоянием здоровья украинцев, которые голодают или только вышли из голодовки. Это Владимир Балух, Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко.

Во вторник Москалькова сообщила, что на встрече в этот день с Денисовой ей удалось выработать и утвердить "дорожную карту", основанную на принципах взаимности, синхронности посещения заключенных. По ее словам, во вторник они также обменялись списками граждан из 34 фамилий, которых хотели бы посетить в местах лишения свободы на Украине, и обговорили график взаимных визитов.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.