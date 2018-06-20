Собянин собрал больше половины необходимых подписей муниципальных депутатов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Столичный градоначальник Сергей Собянин, который подал документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы, собрал уже более половины от необходимого числа подписей муниципальных депутатов, сообщил глава предвыборного штаба Собянина Константин Ремчуков.

"Сбор подписей муниципальных депутатов. Мы их тоже не форсируем, они сами приходят и здесь (в штабе — ред.) оставляют свои подписи. На сегодняшний момент у нас уже есть больше половины необходимого числа этих подписей. Это тоже хороший темп. При том, что мы минимум агитации проводим с муниципальными депутатами", — сказал Ремчуков в ходе брифинга в среду.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин и ряд других.

Среди тех, кто подал документы для регистрации кандидатами, — глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий и российский журналист Антон Красовский, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков от партии "Гражданская инициатива". Также свою кандидатуру выдвинул и действующий мэр, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.