ЦИК рассчитывает на конкуренцию на губернаторских выборах

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ЦИК России скептически относится к муниципальному фильтру и рассчитывает, что те, от кого это зависит, обеспечат конкурентность на предстоящих губернаторских выборах, не допустят искусственных препятствий для серьезных кандидатов, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Как подчеркнула глава Центризбиркома, в ведомстве рассчитывают, что процедура сбора фильтра пройдет максимально демократично и открыто, в соответствии с общественными запросами, чтобы у ЦИК не возникало поводов разбираться в ситуации в рамках своей компетенции.
Единый день голосования пройдет в России 9 сентября.