ЦИК рассчитывает на конкуренцию на губернаторских выборах

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ЦИК России скептически относится к муниципальному фильтру и рассчитывает, что те, от кого это зависит, обеспечат конкурентность на предстоящих губернаторских выборах, не допустят искусственных препятствий для серьезных кандидатов, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Зная наше довольно скептическое, негативное отношение к существующему муниципальному фильтру, надеемся, что во всех регионах, где предстоят выборы высших должностных лиц, все-таки те, от кого зависит, сделают все возможное, чтобы была максимальная конкурентность, чтобы не ставили никаких искусственных препятствий серьезным кандидатам, которые могут создать эту конкуренцию", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Как подчеркнула глава Центризбиркома, в ведомстве рассчитывают, что процедура сбора фильтра пройдет максимально демократично и открыто, в соответствии с общественными запросами, чтобы у ЦИК не возникало поводов разбираться в ситуации в рамках своей компетенции.

Единый день голосования пройдет в России 9 сентября.