Совфед утвердил Михаила Меня аудитором Счетной палаты

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Совет Федерации утвердил бывшего главу Минстроя Михаила Меня аудитором Счетной палаты.

Ранее в верхнюю палату поступило представление президента о назначении Меня. Все профильные комитеты высказались в поддержку этой кандидатуры.

До принятия решения по Меню сенаторы освободили от должности аудитора Александра Филипенко, который курировал в Счетной палате расходы на социальную сферу и культуру.

Филипенко написал заявление о досрочном сложении полномочий, но намерен продолжить работу в ведомстве в качестве советника председателя, сообщила Счетная палата.

Согласно закону, председателя и половину из 12 аудиторов Счетной палаты назначает Госдума, а заместителя председателя и вторую половину аудиторов — Совет Федерации. Срок полномочий аудиторов составляет шесть лет.