Лавров обсудит с главой ООН кризис "многосторонности" в мировой дипломатии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Россию генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша намерен обсудить с ним кризис "многосторонности" в мировой дипломатии, а также роль СБ ООН в решении наиболее актуальных международных и региональных проблем, включая Сирию, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

"Состоится обсуждение современного состояния международных отношений, в том числе кризиса "многосторонности" в мировой дипломатии, роли СБ ООН в решении наиболее актуальных международных и региональных проблем, включая Сирию, а также других вопросов взаимоотношений России с организацией, в том числе в контексте 70-летия начала деятельности ООН на территории России", — отмечается в комментарии.

МИД РФ напомнил, что укрепление центральной роли ООН в мировых делах, основополагающих принципов устава организации, главной ответственности Совета Безопасности ООН за поддержание международного мира и безопасности является одной из важных задач внешнеполитического курса России.

"Россия как одно из государств-основателей ООН активно поддерживает деятельность Организации. Россия исходит из того, что ООН, будучи универсальной по своему составу, обладает уникальными преимуществами по сравнению со всеми остальными международными и региональными объединениями и форумами. Убеждены, что только посредством коллективных усилий международное сообщество сможет эффективно противостоять вызовам XXI столетия, которые несут опасность всей системе международных отношений", — подчеркивается в комментарии.

В числе таких вызовов МИД РФ назвал возникновение новых и обострение застаревших региональных кризисов, террористическую угрозу, глобальные финансово-экономические проблемы, природные катастрофы, задачу сохранения окружающей среды.

"ООН призвана сыграть ведущую роль в объединении международных усилий в сфере противодействия вызовам глобальной стабильности. Залог эффективности деятельности ООН – объективность, беспристрастность при рассмотрении острых мировых проблем, нацеленность на учет всей гаммы позиций государств-членов. Генеральному секретарю ООН принадлежит в этом процессе заметная роль", — отмечает МИД РФ.

Генсек ООН посетит Россию 20-21 июня. В ходе визита запланированы его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Кроме этого, Гутерреш встретится с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и посетит матч чемпионата мира по футболу.