"Единая Россия" обсудит изменения в пенсионном законодательстве 22 июня

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Фракция ЕР с участием представителей правительства 22 июня обсудит изменения в пенсионном законодательстве, заявил глава фракции ЕР Сергей Неверов.

"Двадцать второго июня состоится заседание фракции в преддверии региональной недели, на которое будут приглашены представители социального блока правительства", — сказал Неверов журналистам в среду, отметив, что там, в частности, будут обсуждаться изменения в пенсионном законодательстве.

"В регионах будут проходить заседания законодательных собраний, в которых принимают участие в том числе депутаты нашей фракции и вопросы текущей законодательной повестки обсуждаются", — сказал Неверов.