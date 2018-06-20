Россия готова подключиться к пакету защитных мер Евросоюза, заявил Грушко

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия готова подключиться к пакету защитных мер ЕС после выхода США из иранской сделки, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы в любом случае будем твердо поддерживать сохранение СВПД, поддержим соответствующие усилия со стороны ЕС. Готовы подключиться к пакету защитных мер, которые разрабатываются Евросоюзом", — сказал он на XV Флагманской Конференции АЕБ.

При этом Грушко добавил, что выход США из сделки больше всего вредит компаниям Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.