ЛДПР выдвинула кандидата на допвыборы в Госдуму от Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн — РИА Новости. Высший совет ЛДПР принял решение выдвинуть руководителя фракции в гордуме Благовещенска Андрея Кузьмина кандидатом на дополнительные выборы в Госдуму по одномандатному округу от Амурской области, сообщает Амурское региональное отделение партии.

"Андрей Кузьмин стал первым кандидатом на выборы в Госдуму от Амурской области. Андрей Кузьмин, комментируя принятое решение о его участии в дополнительных выборах, пояснил, что он "идет в Госдуму, чтобы защитить интересы амурчан", — сообщает региональное отделение ЛДПР.

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут 9 сентября. Как поясняется, это связано с переходом первого заместителя председателя комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Ивана Абрамова в Совет Федерации.

Кузьмин родился и живет в Благовещенске, активно поддерживает возврат прямых выборов мэра города. Депутат известен своими заявлениями о необходимости пересмотра условий договора между администрацией Благовещенска и "Амурскими коммунальными системами" (АКС), так как считает это важным для снижения стоимости коммунальных тарифов и достижения прозрачности в сфере ЖКХ. Андрей Кузьмин также выступает с инициативой по уменьшению налоговых ставок, предлагая альтернативные подходы к наполнению и использованию бюджета.