Россия и Белоруссия договорились решить вопрос о пересечении границы

МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Москва и Минск договорились в ближайшее время решить вопрос о порядке пересечения российско-белорусской границы.

"Особая тема в союзном строительстве — защита интересов наших граждан. Для них уже в полной мере обеспечен надлежащий уровень различных прав и свобод. По крайней мере, мы продвинулись в союзе Белоруссии и России дальше любого интеграционного проекта. Возникают отдельные вопросы, к примеру — по порядку пересечения белорусско-российской границы. Мы договорились, что в ближайшее время разберемся с этой проблемой", — сказал Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

"Кстати, хороший пример: в условиях необходимости обеспечения безопасности проходящего в России чемпионата мира по футболу, мы с пониманием относимся к позиции россиян о применении элементов пограничного контроля. Но ожидаем, что все оставшиеся вопросы по пересечению белорусско-российской границы нам надо урегулировать", — добавил президент Белоруссии.