В Госдуме расценили визит принцессы Японии как готовность к диалогу

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Визит принцессы Японии Хисако Такамадо в Россию нужно приветствовать, его можно расценивать как готовность Токио к диалогу с Москвой, считает зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
"Мы должны приветствовать то, что попытки некоторых политиков навязать руководителям многих стран отказ от поездок в Россию не получаются, срываются. Потому что все видят, какой у нас замечательный праздник происходит", — сказа Чепа РИА Новости.
Политик подчеркнул, что Россия открытая страна для всех и остается только приветствовать приезд принцессы Японии.
"Этот приезд можно расценивать как готовность Японии к диалогу", — добавил депутат.