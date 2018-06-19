В Госдуме расценили визит принцессы Японии как готовность к диалогу

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Визит принцессы Японии Хисако Такамадо в Россию нужно приветствовать, его можно расценивать как готовность Токио к диалогу с Москвой, считает зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела в Саранск с целью поддержать сборную своей страны в ее стартовом матче на чемпионате мира по футболу с командой Колумбии; это первый визит члена японской императорской семьи в Россию более чем за сто лет.

"Мы должны приветствовать то, что попытки некоторых политиков навязать руководителям многих стран отказ от поездок в Россию не получаются, срываются. Потому что все видят, какой у нас замечательный праздник происходит", — сказа Чепа РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Россия открытая страна для всех и остается только приветствовать приезд принцессы Японии.

"Этот приезд можно расценивать как готовность Японии к диалогу", — добавил депутат.