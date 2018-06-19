Сенатор призвала Россию повысить уровень миротворческого участия

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Уровень участия России в международной миротворческой деятельности не соответствует ее роли на мировой арене, заявила сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди на совещании в Совете Федерации, посвященном использованию российских миротворческих сил за рубежом.

"Сегодня, к сожалению, внешний объем и уровень участия РФ в международной миротворческой деятельности не соответствует ее роли на международной арене. Опыт участия РФ в международном миротворчестве свидетельствует о сохраняющихся резервах для его совершенствования. РФ занимает место в восьмом десятке поставщиков миротворческих контингентов, что не соответствует статусу великой державы и постоянного члена Совета Безопасности ООН", — сказала Ковитиди на заседании.

По ее словам, с апреля 2017-го по март 2018 года 89 граждан России приняли участие в восьми из 14 операций по принуждению к миру, проводимых ООН.