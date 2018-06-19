В Совфеде прокомментировали визит принцессы Японии в Россию

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Визит принцессы Японии на чемпионат мира по футболу в России внесёт свой вклад в укрепление российско-японских отношений, особенно в свете объявленного перекрестного года России в Японии и Японии в России, заявил РИА Новости сенатор, группы по сотрудничеству Совета Федерации с Палатой советников парламента Японии Виктор Озеров.
"Убеждён, что ее приезд не только будет способствовать успешному выступлению сборной Японии, но и позволит принцессе лучше узнать Россию и внести вклад в укрепление российско-японских отношений", — сказал Озеров.
По его словам, это особенно актуально в свете объявленного лидерами обеих стран перекрёстного года России в Японии и Японии в России.
Сенатор отметил также, что группа по сотрудничеству Совета Федерации с Палатой советников парламента Японии отметит в этом году своё двадцатилетие.