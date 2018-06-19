В Совфеде прокомментировали визит принцессы Японии в Россию

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Визит принцессы Японии на чемпионат мира по футболу в России внесёт свой вклад в укрепление российско-японских отношений, особенно в свете объявленного перекрестного года России в Японии и Японии в России, заявил РИА Новости сенатор, группы по сотрудничеству Совета Федерации с Палатой советников парламента Японии Виктор Озеров.

Принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела в Саранск с целью поддержать сборную своей страны в ее стартовом матче на чемпионате мира по футболу с командой Колумбии; это первый визит члена японской императорской семьи в Россию более чем за сто лет.

"Убеждён, что ее приезд не только будет способствовать успешному выступлению сборной Японии, но и позволит принцессе лучше узнать Россию и внести вклад в укрепление российско-японских отношений", — сказал Озеров.

© REUTERS / Artem Artamonov Японская принцесса Хисако Такамадо посещает музей в Саранске, Россия. 19 июня 2018 © REUTERS / Artem Artamonov Японская принцесса Хисако Такамадо посещает музей в Саранске, Россия. 19 июня 2018

По его словам, это особенно актуально в свете объявленного лидерами обеих стран перекрёстного года России в Японии и Японии в России.

Сенатор отметил также, что группа по сотрудничеству Совета Федерации с Палатой советников парламента Японии отметит в этом году своё двадцатилетие.