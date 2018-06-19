В Кузбассе назначили исполняющего обязанности главы МЧС по региону

КЕМЕРОВО, 19 июн — РИА Новости. Алексей Шульгин, ранее работавший заместителем директора департамента оперативного управления центрального аппарата МЧС России, назначен врио начальника главка ведомства по Кемеровской области, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе регионального управления.

"Временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области назначен Алексей Шульгин, ранее работавший в центральном аппарате. Он был представлен личному составу, эта встреча только что закончилась", — сказал собеседник агентства.

Пресс-служба областной администрации в свою очередь сообщает, что полковника внутренней службы Шульгина представил первый замминистра МЧС РФ Александр Чуприян, который прибыл в Кузбасс с рабочим визитом и лично встретился с главой региона Сергеем Цивилевым.

"Кузбасс — высокоиндустриальный регион, с огромным количеством промышленных предприятий, более 200 из которых относятся к категории потенциально опасных объектов. Поэтому вопросы безопасности людей у нас на первом месте. Без плотной совместной работы с МЧС нам не обойтись", — цитирует слова Цивилева его пресс-служба.

Алексей Шульгин родился в 1970 году в Кемерово. В 1992 году окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи, в 2009 году — Военную Академию связи имени Буденного по специальности "специалист в области управления", позже — Академию гражданской защиты МЧС России по специальности "пожарная безопасность".

В войсках МЧС России проходит военную службу с 1992 года на различных командных должностях. В 1995 году выполнял служебные обязанности в Чеченской республике. С июня 2014 года был назначен на должность заместителя начальника ГУ МЧС по Тамбовской области, с 2015 года там же работал первым заместителем начальника. Позже перешел работать в центральный аппарат министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

За время военной службы был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и различными ведомственными наградами. Женат, воспитывает троих детей.

Как сообщалось ранее, в начале июня президент России Владимир Путин освободил от должности прежнего главу ГУМЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, который в конце мая попал под следствие.

СК РФ ранее сообщил о возбуждении дела против Мамонтова о халатности и растрате. В частности, по версии следствия, он не запланировал и не провел в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошел крупный пожар. Кроме того, следствие обвиняет Мамонтова в хищении и растрате с использованием служебного положения более 1,8 миллиона рублей из бюджета областного ГУМЧС. Суд по ходатайству следствия арестовал его до 25 июля.