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Политика

В Кузбассе назначили исполняющего обязанности главы МЧС по региону

14:5519.06.2018
(обновлено: 14:56 19.06.2018)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПлощадь Советов в Кемерово. Архивное фотоПлощадь Советов в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КЕМЕРОВО, 19 июн — РИА Новости. Алексей Шульгин, ранее работавший заместителем директора департамента оперативного управления центрального аппарата МЧС России, назначен врио начальника главка ведомства по Кемеровской области, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе регионального управления.

Виктор Бондарев. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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"Временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области назначен Алексей Шульгин, ранее работавший в центральном аппарате. Он был представлен личному составу, эта встреча только что закончилась", — сказал собеседник агентства.

Пресс-служба областной администрации в свою очередь сообщает, что полковника внутренней службы Шульгина представил первый замминистра МЧС РФ Александр Чуприян, который прибыл в Кузбасс с рабочим визитом и лично встретился с главой региона Сергеем Цивилевым.

"Кузбасс — высокоиндустриальный регион, с огромным количеством промышленных предприятий, более 200 из которых относятся к категории потенциально опасных объектов. Поэтому вопросы безопасности людей у нас на первом месте. Без плотной совместной работы с МЧС нам не обойтись", — цитирует слова Цивилева его пресс-служба.

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Алексей Шульгин родился в 1970 году в Кемерово. В 1992 году окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи, в 2009 году — Военную Академию связи имени Буденного по специальности "специалист в области управления", позже — Академию гражданской защиты МЧС России по специальности "пожарная безопасность".

В войсках МЧС России проходит военную службу с 1992 года на различных командных должностях. В 1995 году выполнял служебные обязанности в Чеченской республике. С июня 2014 года был назначен на должность заместителя начальника ГУ МЧС по Тамбовской области, с 2015 года там же работал первым заместителем начальника. Позже перешел работать в центральный аппарат министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

За время военной службы был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и различными ведомственными наградами. Женат, воспитывает троих детей.

Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов во время избрания ему меры пресечения в Кемеровском областном суде. 26 мая 2018
© РИА Новости / Александр Патрин
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Как сообщалось ранее, в начале июня президент России Владимир Путин освободил от должности прежнего главу ГУМЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, который в конце мая попал под следствие.

СК РФ ранее сообщил о возбуждении дела против Мамонтова о халатности и растрате. В частности, по версии следствия, он не запланировал и не провел в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошел крупный пожар. Кроме того, следствие обвиняет Мамонтова в хищении и растрате с использованием служебного положения более 1,8 миллиона рублей из бюджета областного ГУМЧС. Суд по ходатайству следствия арестовал его до 25 июля.

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Саудовская Аравия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Колумбия
2
Япония
19 июня 18:00
-
Польша
-
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
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-
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