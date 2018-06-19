Путин проведет переговоры с президентом Южной Кореи

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президенты России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин проведут полноценные переговоры, по итогам которых планируется подписание совместных документов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, будет целый рабочий день с президентом. Это будет государственный визит, официальный визит. Будут переговоры в узком составе, переговоры в расширенном составе, протокольные мероприятия предусмотрены, подписание документов и заявление для средств массовой информации",- сказал Песков журналистам.