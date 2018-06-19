Россияне хотят видеть Путина у власти и после 2024 года, считают эксперты

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Желание большей половины россиян увидеть президента России Владимира Путина на этом посту и после 2024 года связано с высоким уровнем доверия к главе государства, уверенностью, что поставленные им задачи, приведут к развитию страны, а также с недавно завершившимися выборами, на которых президент одержал уверенную победу, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Один из аналитиков не исключил, что в будущем в обществе может вновь быть поднят вопрос об изменении Конституции, чтобы один и тот же человек мог стать главой государства три срока подряд.

Согласно опросу "Левада-центра", 51% респондентов хотели бы видеть Путина на посту президента и после 2024 года, 27% наоборот не высказали такого желания. Опрос проведен 24 – 30 мая 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Химия доверия и харизмы

По мнению политолога, члена экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Леонида Полякова, такие данные опроса общественного мнения свидетельствуют с одной стороны о высоком уровне доверия к президенту и удовлетворенностью его работой, с другой — отсутствием серьезных конкурентов от оппозиции.

"У большинства россиян Путин вызывает доверие, они высоко оценивают его работу… Плюс тут такая химия доверия и харизмы Путина, а это самое ценное качество у политика… Хотя отсутствие каких-то равноценных конкурентов тоже влияет. То, что не получается вырастить достойного конкурента, который бы, находясь в оппозиции, поддерживался бы обществом, это тоже влияет", — отметил он.

Эксперт добавил, что, оценивая результаты опроса, необходимо учитывать специфику политической системы России, где существует перевес в пользу поста президента, поэтому человек, который работает на этом посту, имеет определенное преимущество перед всеми остальными.

Политолог Александр Коньков объясняет результаты опроса тем, что именно с фигурой Путина граждане РФ связывают развитие страны. "Большинство людей именно с ним, с его идеями и его приоритетами связывают развитие страны, ее поступательное движение вперед, ее следование тем ориентирам, которые Путин задает в ходе всей своей политической карьеры", — сказал он.

Фактор прошедших выборов

Коньков также полагает, что большинство россиян ответили, что хотят видеть Путина президентом и после 2024 года, так как только недавно проголосовали за него, выразили ему свое доверие, и эти результаты опроса — отражение недавно завершившейся избирательной кампании.

"Все-таки большинство электората, большинство избирателей, граждан России только что несколько месяцев назад проголосовали на выборах и, в общем-то, не имеют склонности заглядывать на следующий электоральный цикл… Большинство граждан России в очередной раз об этом заявили (о доверии Путину), это еще раз подчеркивает легитимность сделанного выбора, легитимность результатов прошедших выборов, поскольку большинство избирателей, отвечая на такой вопрос, в первую очередь апеллирует к своему недавнему, последнему выбору", — пояснил он.

Выбор преемника

По мнению Полякова, хотя Путин уже однозначно заявлял, что Конституцию изменять не собирается, чтобы один и тот же человек смог занимать должность главы государства три срока подряд, все-таки может возникнуть общественное движение, выступающее за такие поправки.

"Не исключаю, что может быть некое такое движение, которое будет выступать за подобные изменения в Конституцию, что позволит выходить на третий срок подряд. Но мне кажется, Владимир Путин настроен на то, чтобы готовить смену", — сказал политолог.

Аналитик пояснил, что последние преобразования и в губернаторском корпусе, и в правительстве, показывают, что президент готовит поколенческую смену. "Не исключаю, что он уже сегодня присматривается к потенциальным кандидатам, которые будут выдвигаться на пост президента в 2024 году с его поддержкой. В числе этих претендентов по-прежнему числится премьер Дмитрий Медведев. В свой президентский срок он (Медведев) сыграл очень важную роль в сложный момент в нашей политической истории. Уровень доверия, который существует у Путина к Медведеву – это тоже очень важный фактор, который надо учитывать", — отметил Поляков.

При этом эксперт подчеркнул, что Медведев отнюдь не единственная фигура в числе претендентов на должность президента в 2024 году.