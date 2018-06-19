Совместное заседание парламентариев России и Японии пройдет в Якутске

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Якутске 23–25 июня состоится совместное заседание Консультативного совета по
"Очень серьезно готовимся к третьему совместному заседанию с японскими парламентариями", — написал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в Facebook.
По его словам, японскую делегацию возглавит министр экономики, член верхней палаты японского парламента Хиросигэ Сэко. Японские коллеги привозят с собой на встречу более 60 молодых бизнесменов, добавил Косачев.
"Вот так и должна работать парламентская дипломатия — с опорой на региональные интересы и ориентиром на реальные результаты", — уверен Косачев.