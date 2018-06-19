В Совфеде рассказали об ожиданиях от возможного визита американских коллег

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Планируемый визит американских сенаторов в Москву, если он состоится, будет иметь значение с точки зрения преодоления взаимного отчуждения, но прорывов от него ожидать не стоит, заявил РИА Новости член Совета Федерации Алексей Пушков.
Газета Washington Post ранее сообщила, что посол США в России Джон Хантсман готовит визит делегации сенаторов-республиканцев в Москву. По информации издания, в делегацию могут войти сенаторы Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувен. Позже посольство РФ в США подтвердило факт подготовки визита группы американских сенаторов в Москву. В диппредставительстве рассчитывают, что поездка положительно повлияет на двусторонние отношения. По словам главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, встреча американских сенаторов и членов СФ может пройти в начале июля.
"Поэтому я с большой осторожностью отношусь к этим сообщениям в том смысле, что намерения, возможно, есть, но это еще не состоявшийся факт. Мы же со своей стороны никогда не отказывались от диалога. И я считаю, что с точки зрения некой бреши в стене взаимного отчуждения это будет полезно. Хотя, конечно, рассчитывать на какие-то прорывы совершенно не приходится. Это может быть первый контакт, который, возможно, приведет к каким-то небольшим сдвигам в фактически замороженных отношениях между конгрессом США и нашим парламентом", — добавил он.