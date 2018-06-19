Медведев назначил заместителей министра науки и высшего образования

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Алексея Медведева, Сергея Кузьмина и Александра Степанова заместителями министра науки и высшего образования РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Медведева Алексея Михайловича заместителем министра науки и высшего образования РФ, освободив его от занимаемой должности", — говорится в распоряжении.

Аналогичные документы о назначении опубликованы в отношении Александра Степанова и Сергея Кузьмина.

Ранее сообщалось, что Медведев назначил первым замминистра науки и высшего образования РФ академика Григория Трубникова, ранее являвшегося замглавы бывшего Минобрнауки.

На портале также опубликовано положение о новом ведомстве. Согласно документу, министерству разрешено иметь до 9 заместителей министра, включая первого зама и одного статс-секретаря — заместителя министра. Кроме того, в ведомстве будет до 25 департаментов по основным направлениям деятельности и три территориальных органа.

На портале также опубликовано положение о новом ведомстве. Согласно документу, министерству разрешено иметь до 9 заместителей министра, включая первого зама и одного статс-секретаря — заместителя министра. Кроме того, в ведомстве будет до 25 департаментов по основным направлениям деятельности и три территориальных органа.