Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов к средней по стране

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по регламенту отклонил концепцию внесённого в Госдуму законопроекта, предусматривающего приравнивание зарплат депутатов и сенаторов к средней зарплате по стране.
Сейчас зарплата российских парламентариев приравнена к зарплате федерального министра, их среднемесячный доход составляет около 450 тысяч рублей в месяц.
"Комитет Совета Федерации по регламенту не поддерживает концепцию данного проекта федерального закона", — говорится в заключении комитета СФ.
"Кроме того, правовая позиция Конституционного суда заключается в том, что профессиональный характер депутатской деятельности является характерной чертой современного парламента, а федеральное законодательство накладывает ограничения на ведение депутатом других видов деятельности", — сказал сенатор.