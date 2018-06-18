Москалькова обсудила с Денисовой дату посещения Вышинского

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов перед встречей с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов перед встречей с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обсудила с украинской коллегой Людмилой Денисовой дату посещения арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, украинский омбудсмен дала полную информацию о своем визите к журналисту.

"Конкретную дату мы обсуждали. По поводу посещения Кирилла Вышинского я обращалась к своей коллеге Людмиле Леонтьевне и она лично посетила его в камере и досконально рассказала, описала мне его состояние здоровья, внешний вид, его обращения по поводу медицинского обслуживания", — сказала Москалькова журналистам по итогам встречи с Денисовой в понедельник.

"Поэтому у меня есть полная информация. И у Людмилы Леонтьевны тоже есть информация по поводу (режиссера Олега) Сенцова и других осужденных, но каждый из нас хотел бы увидеть своими глазами… Мы, конечно, хотели бы услышать их пожелания и передать их родственников просьбы, ходатайства, обращения", — добавила российский омбудсмен.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.