Москалькова предложила ввести правила посещения лиц с двойным гражданством

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не исключила, что после визитов омбудсменов РФ и Украины в пенитенциарные учреждения, могут быть выработаны предложения о правилах посещения заключенных с двойным гражданством.

В ходе встречи Москальковой и уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой в понедельник, украинский омбудсмен упомянула, что в списках заключенных, которыми обменялись украинская и российская стороны, есть не только граждане непосредственно России или Украины, но и граждане с неурегулированным статусом, которых каждая из сторон считает своими гражданами. Она предложила предоставлять консулам возможность участвовать в визитах к таким заключенным.

"И мы готовы способствовать на территории Украины, чтобы предоставлять такое право", — заверила она.

Со своей стороны, российский омбудсмен высказала мнение, что по итогам посещений заключённых омбудсменами двух стран можно было бы сформировать предложения по этой проблеме.

"По результатам наших мониторинговых визитов мы можем сформировать пакет предложений для президентов, выйти на заключение соглашения, касающегося вот этой категории лиц с неурегулированным статусом. Это, конечно, будет очень важный шаг вперед", — сказала Москалькова.

Также в ходе встречи с коллегой украинский омбудсмен предложила рассмотреть возможность посещения заключенным не только непосредственно уполномоченными, но и их доверенными лицами, если один из правозащитников не сможет быть на такой встрече.

Она упомянула о практике совместного с консулом Украины посещения — так было в ходе визита в омскую колонию на встречу с Дмитрием Штыбликовым, где не смогла присутствовать украинский омбудсмен. Москалькова в ответ уточнила, что в ситуации с посещением Штыбликова, имеющего и российское, и украинское гражданство, присутствие консула Украины стало исключением.

"По нашему законодательству граждан России консул не может посещать. И поскольку у вас были исключительные обстоятельства, что из-за погодных условий вы не смогли долететь до Омска, было принято такое исключительное решение — допустить консула к посещению гражданина России", — пояснила омбудсмен РФ.