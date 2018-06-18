Надеждин подал документы для выдвижения на пост главы Подмосковья

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Борис Надеждин, выдвинутый кандидатом в губернаторы Подмосковья от Партии Роста, подал документы в Московскую областную избирательную комиссию для участия в выборах главы региона, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

"Борис Надеждин от Партии Роста подал документы", — говорится в сообщении.

Ранее документы в Мособлизбирком для участия в выборах губернатора Подмосковья подали действующий глава региона Андрей Воробьев, кандидат от партии "Альянс Зеленых" Лилия Белова и кандидат от "Справедливой России" Игорь Чистюхин.

Единый день голосования проходит в России во второе воскресенье сентября — в этом году выборы разного уровня пройдут в регионах страны 9 сентября.