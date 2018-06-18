В МИД оценили отношения между Россией и Японией

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Москва в целом удовлетворена тем, как развиваются российско-японские отношения, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, выступая в Совете Федерации.

"В целом мы удовлетворены тем, как развиваются российско-японские отношения. Есть, безусловно, проблемы, вопросы, но это, наверное, нормально", — сказал Моргулов на заседании Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству.

По словам замминистра, Москва уверена, что сможет и дальше вести дело к интенсивному, активному развитию отношений с Японией.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.