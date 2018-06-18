Медведев подписал поручение о положении и полномочиях министерства науки

ГОРКИ, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал поручение о положении и полномочиях министерства науки.

"Один из вопросов (касается) вновь созданного министерства науки и высшего образования. Нужно организовать его работу, по сути запустить эту работу… сделать так, чтобы переходный период прошел максимально безболезненно", — сказал Медведев на встрече с вице-премьерами.

По его словам, на прошлой неделе он говорил об этом с министром. "Подписал постановление правительства, которое утверждает положение министерства науки и высшего образования, определяет его функции и полномочия", — добавил он.

Новое министерство займется вопросами выработки госполитики в сфере науки и высшего образования, будет выполнять функции агентства по научным организациям, включая вопрос по управлению имуществом, сообщил Медведев.

"Есть ряд вопросов, которые требуют внимания", — отметил премьер, назвав среди прочих взаимодействие с министерством просвещения. "Здесь взаимодействие надо будет наладить", — добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", разделив Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования и передав последнему функции упраздненного им Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Главой министерства науки был назначен Михаил Котюков, курирует это направление в правительстве вице-премьер Татьяна Голикова.