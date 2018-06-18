Медведев подписал поручение о положении и полномочиях министерства науки

ГОРКИ, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал поручение о положении и полномочиях министерства науки.
По его словам, на прошлой неделе он говорил об этом с министром. "Подписал постановление правительства, которое утверждает положение министерства науки и высшего образования, определяет его функции и полномочия", — добавил он.
Новое министерство займется вопросами выработки госполитики в сфере науки и высшего образования, будет выполнять функции агентства по научным организациям, включая вопрос по управлению имуществом, сообщил Медведев.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", разделив Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования и передав последнему функции упраздненного им Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Главой министерства науки был назначен Михаил Котюков, курирует это направление в правительстве вице-премьер Татьяна Голикова.