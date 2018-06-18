Американские сенаторы попросили о встрече, заявили в Совфеде

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американские сенаторы запросили встречу в Совфеде, она может пройти в начале июля, сообщил журналистам в понедельник глава международного комитета СФ Константин Косачев.

"Сенаторы от США запросили встречу, она может пройти в начале июля", — сказал сенатор.

Газета Washington Post ранее сообщила, что посол США в России Джон Хантсман готовит визит делегации сенаторов-республиканцев в Москву. По информации издания, в делегацию могут войти сенаторы Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувен.