Чиновников из Приморья уволят за отказ в земле австралийскому инвестору

ВЛАДИВОСТОК, 18 июн — РИА Новости. Чиновников в Приморье уволят в ближайшее время из-за отказа выдать инвестору из Австралии землю для производства говядины, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в интервью программе "Поздняков" на НТВ.

Ранее Юрий Трутнев дал поручение уволить пятерых чиновников в Приморье, которые отказали предпринимателю из Австралии в земельном участке для создания производства говядины на 10 тысяч голов. Инвестор получил пять отказов подряд в течение полугода.

"Я попросил провести служебное расследование и всех, кто проявил формальное отношение к работе — уволить. Мне задали встречный вопрос: "Они же закон не нарушили?". Дело ж не в законе. В законе же не написано, что ты должен самоотверженно работать на благо родины, но если ты не работаешь, зачем ты нам нужен? Обещали до конца недели решить. Уволим, чтобы другим было неповадно", — сказал Трутнев.

Полпред президента уточнил, что сейчас идет работа над повышением качества управленческих команд.