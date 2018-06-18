Кандидатам в мэры Москвы помогут преодолеть муниципальный фильтр на выборах

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Совет муниципальных образований города Москвы поможет кандидатам на должность мэра российской столицы преодолеть муниципальный фильтр на выборах, сообщается на сайте Совета.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля‬ нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.

"Совет муниципальных образований города Москвы поддержал идею председателя Комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты города Москвы, главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова оказать помощь кандидатам на должность мэра Москвы в получении подписей для прохождения муниципального фильтра", — говорится в сообщении в понедельник.

Для этого члены Совета организуют специальную площадку, где все кандидаты, предоставившие документы в Мосгоризбирком, смогут презентовать свои программы и в тесном диалоге с муниципальными депутатами обсудить ключевые вопросы, касающиеся городской жизни, поясняется в сообщении. "На мероприятие будут приглашены нотариусы, чтобы все присутствующие депутаты прямо там могли поставить свою подпись в поддержку любого из кандидатов на должность мэра", — уточнили в Совете.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября‬. Четвертого июня Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли политик Дмитрий Гудков, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин и ряд других.

Документы для регистрации кандидатами ранее подали 15 человек, в том числе, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий, российский журналист Антон Красовский. Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.