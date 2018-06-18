Трутнев считает, что ДФО должен развиваться быстрее

ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Дальний Восток еще не достиг потолка возможностей в части инвестиционной привлекательности и должен развиваться быстрее.

"Мы еще не достигли потолка возможностей, будем совершенствовать законодательную базу, учиться еще лучше, плотнее работать с инвесторами… Мы каждый инвестпроект вынянчиваем, помогаем строить инфраструктуру… Уверен, что Дальний Восток может и должен развиваться быстрее", — сказал Трутнев в интервью программе "Поздняков" на НТВ.

По его словам, сейчас власти начинают развивать в ДФО социальную сферу, строить сады, школы, больницы.

"Постепенно поднимая привлекательность территории, мы должны добиться более высоких показателей", — добавил полпред.