Цивилев сменит руководство представительства Кузбасса

КЕМЕРОВО, 18 июн — РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев планирует в ближайшее время сменить руководство регионального представительства при правительстве Российской Федерации из-за низкоэффективной работы, сообщает в понедельник пресс-служба обладминистрации.

"Смена руководства представительства администрации Кемеровской области (АКО) при правительстве РФ произойдет в ближайшее время. Такое решение принято главой Кузбасса Сергеем Цивилевым по результатам проверки, проведенной специалистами двух контролирующих органов Кемеровской области — Главного контрольного управления и Главного финансового управления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка финансово-хозяйственной деятельности представительства АКО и ГКУ КО "Хозяйственный комплекс представительства АКО" прошла с 5 по 15 июня этого года. "По мнению Цивилева, деятельность представительства АКО можно оценить как низкоэффективную", — уточнили в его пресс-службе и обещали позже дополнительно сообщить о результатах проверки.

Согласно официальным данным, представительство администрации Кемеровской области при правительстве РФ находится в центре Москвы на улице Большая Татарская, в настоящее время его возглавляет Юлия Чеканова.

Кадровые перестановки в администрации Кузбасса начались после 1 апреля, когда досрочно ушел в отставку Аман Тулеев, руководивший регионом более 20 лет. Временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области был назначен Сергей Цивилев, который до этого менее месяца отработал заместителем губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

Как ранее сообщалось, уже 16 апреля Цивилев уволил сразу четырех заместителей (по координации работы правоохранительных и военных органов, по здравоохранению, ЖКХ и агропромышленному комплексу), объяснив это реорганизацией системы управления региональной администрации. В июне за неисполнение поручений были отстранены от должностей исполняющий обязанности замгубернатора по строительству Александр Шнитко и и.о. начальника Главного управления капитального строительства (ГлавУКС) Дмитрий Шоцкий.

Весь блок заместителей губернатора до выборов главы Кузбасса, которые пройдут 9 сентября, перешел в статус исполняющих обязанностей.