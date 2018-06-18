Врио главы Якутии назначил нового министра внешних связей республики

ЯКУТСК, 18 июн — РИА Новости. Врио главы Якутии Айсен Николаев назначил министра внешних связей региона, им стал Гаврил Кириллин.

"Министр внешних связей Республики Саха (Якутия) — Кириллин Гаврил Витальевич", — написал Николаев в своем Twitter.

Гаврил Кириллин с 2012 года по настоящее время работал начальником отдела внешних связей администрации Якутска. Ранее сообщалось, что департамент внешних связей Республики Саха (Якутия) был реформирован в министерство внешних связей.

"В структуре правительства произошли изменения. Новому министерству переданы функции упраздняемого министерства по развитию институтов гражданского общества по реализации государственной национальной политики, рассмотрению и согласованию уведомлений о проведении публичного мероприятия, а также функции преобразуемого министерства инвестиционного развития и предпринимательства по организации выставочно-ярмарочной деятельности, направленной на продвижение и реализацию экономического и инвестиционного потенциала республики", — сообщили в пресс-службе администрации главы республики.