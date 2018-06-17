Партия "Яблоко" выдвинула кандидата в губернаторы Московской области

Кандидат от партии Яблоко в губернаторы Московской области Николай Дижур. Архивное фото

Кандидат от партии Яблоко в губернаторы Московской области Николай Дижур. Архивное фото

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Партия "Яблоко" выдвинула в губернаторы Московской области муниципального депутата из Чехова Николая Дижура, сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что такое решение в воскресенье приняла конференция регионального отделения партии.

"За кандидатуру Дижура было отдано 32 голоса, его конкурент, депутат городского округа Химки Дмитрий Трунин получил 12 голосов. Два бюллетеня были признаны недействительными", — говорится в сообщении.

Николай Дижур – руководитель фракции "Яблоко" в Совете депутатов городского округа Чехов Московской области.