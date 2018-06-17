В Совфеде назвали возможные темы для обсуждения с американскими коллегами

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Совфеде не располагают информацией о возможном визите в Россию американских сенаторов, если поездка состоится, парламентарии могли бы обсудить ситуацию в Сирии, соглашение по Ирану, борьбу с терроризмом и СНВ, считает член международного комитета СФ Олег Морозов.

Ранее газета Washington Post сообщила о том, что посол США в РФ Джон Хантсман занимается организацией визита в Москву американских сенаторов-республиканцев. По данным газеты, в делегацию могут войти сенаторы Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувэн.

"Темы для обсуждения с американскими сенаторами очевидны: Сирия и терроризм, Украина, Корея, Иран. Возможно, американцы продемонстрируют свою обеспокоенность по поводу наших наступательных вооружений. Темы СНВ могут прозвучать, так как "умер" договор по ПРО", — сказал Морозов в воскресенье РИА Новости.

По его мнению, возможно и обсуждение межпарламентского сотрудничества РФ и США. "Однако не верю в быстрый прогресс. В конгрессе и сенате очень сильны антироссийские настроения. Модно их демонстрировать, а не наоборот", — отметил Морозов.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев сообщил, что на него "посол Хантсман не выходил и вряд ли сможет это сделать в силу включения меня правительством США в американские санкционные списки".

Сенатор также отметил, что может только приветствовать любые контакты между двумя парламентами и всегда готов им содействовать, несмотря на трудности, созданные американской стороной.