МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что возможный визит в Москву американских сенаторов-республиканцев приведет к улучшению взаимопонимания между РФ и США.

Газета Washington Post ранее сообщила, что посол США в России Джон Хантсман готовит визит делегации сенаторов-республиканцев в Москву. По информации издания, в делегацию могут войти сенаторы Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувен.

"Я отношусь и всегда относился положительно к парламентской дипломатии. Считаю, что если американцы сделают такой шаг — это будет большой шаг к налаживанию взаимопонимания", — сказал РИА Новости Чепа, комментируя возможный визит делегации американских сенаторов в Москву.

Парламентарий отметил, что Россия всегда готова к совместной встрече и диалогу с США и другими странами по решению возникающих вопросов.

"Любой вопрос мы готовы обсуждать, (в том числе и) наболевшие, начиная о мнимом влиянии (РФ) на выборы президента (США), заканчивая актуальными проблемами в мире, (включая и ситуацию) на Корейском полуострове и борьбу с терроризмом… вопросы по экологии, климатические вопросы, вопросы культурные", — сказал Алексей Чепа.