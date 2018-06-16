Собянин посетил свой избирательный штаб в Москве

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Сергей Собянин, который выдвинулся кандидатом в мэры Москвы, в субботу посетил свой избирательный штаб в столице, передает корреспондент РИА Новости.

"Это сложная, непростая работа, вы разделили ответственность. Я прибавил вам работы, я выдвинулся от москвичей. Нужно собрать 36 тысяч подписей, но не менее важно собрать не только подписи, но и наказы, проблемы, требования Москвы, чтобы мы составили новую программу на основании пожеланий москвичей", — сказал он.

Собянин поблагодарил волонтеров и выразил надежду, что они не только поработают, но и найдут новых друзей.

Выборы столичного градоначальника пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов 4 июня. Их уже подали 15 человек, в том числе глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии "Зеленые", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий.

О своем намерении баллотироваться в мэры заявляли также политики Дмитрий Гудков и Максим Шингаркин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, журналист Антон Красовский и ряд других. Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, чтобы тем самым преодолеть так называемый "муниципальный фильтр". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.