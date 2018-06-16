Партия Роста выдвинула кандидата в губернаторы Подмосковья

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Партия Роста выдвинула экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина кандидатом на пост губернатора Московской области, сообщает пресс-служба партии в субботу.
По данным пресс-службы, одной из основных целей своего участия в предстоящей кампании политик ставит подтверждение статуса партии.
"Наши общие задачи на выборах 9 сентября этого года — подтвердить серьезный политический ресурс Партии Роста в Подмосковье, помочь нашим партийцам успешно выступить на местных выборах, а также создать задел для успешного участия в следующих выборах московской областной Думы. Спасибо за доверие, я постараюсь его оправдать", — приводит пресс-служба слова Надеждина.