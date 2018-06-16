"Альянс Зеленых" выдвинул кандидатов на выборы глав Москвы и Подмосковья

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Партия "Альянс Зеленых" в субботу выдвинула своего лидера Александра Закондырина на пост мэра Москвы, а главу подмосковного отделения партии Лилию Белову на выборы губернатора Подмосковья, сообщила пресс-служба партии.

"На должность столичного градоначальника экологи единогласно проголосовали за лидера партии Александра Закондырина, который с убедительным отрывом выиграл "зелёные праймериз", проходившие в Москве этой весной", — говорится в сообщении.

По данным партии, Закондырин отметил, что в рамках предвыборной кампании будет добиваться закрытия Московского нефтеперерабатывающего завода, реабилитации Москвы-реки и модернизации водопроводных сетей, а также национализации мусорных полигонов.

Отмечается, что кандидатом на пост губернатора Подмосковья от партии стала Белова.

"Мусорные бунты" и протесты экоактивистов в Подмосковье поставили регион на грань катастрофы. Единственным правильным решением в сложившейся ситуации должна быть национализациях полигонов и полный пересмотр политики подмосковных властей в сфере экологии", — приводит пресс-служба слова Беловой.

По данным партии, подача документов кандидатов в московский областной и столичный избиркомы пройдёт 19 и 21 июня соответственно.